Deutsche Welle bietet neuartigen Sprachkurs fürs Smartphone

"Nicos Weg" heißt das neue Sprachlern-Format der Deutschen Welle. Es ist ab sofort als App und Browser-Funktion verfügbar.



Mit einem speziellen Online-Sprachkurs will die Deutsche Welle (DW) der Generation Smartphone das Deutschlernen erleichtern. "Nicos Weg" heißt das Angebot, das der Auslandssender am Montag vorstellte. Der Kurs sei "komplett digital und mobil", sagte DW-Intendant Peter Limbourg in Berlin.



Es gibt ihn als App für Handys und Tablets, man kann den Kurs aber auch über die DW-Website absolvieren. Der Deutschkurs ist bisher in Varianten für Lernende mit Herkunftssprache Arabisch und Englisch verfügbar, weitere Versionen seien in Planung. Das Angebot richte sich an Flüchtlinge und Arbeitsmigranten gleichermaßen.