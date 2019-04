Deutsche Welle in Venezuela aus dem Kabelnetz gestrichen

Schwarzer Bildschirm für die Deutsche Welle. Derzeit ist das Programm in Venezuela nicht mehr über Kabel empfangbar. Grund dafür ist die venezolanische Rundfunkbehörde Conatel.



Der spanische TV-Kanal der Deutschen Welle wurde aus dem Kabelnetz genommen. Das berichtet der Bayerische Rundfunk. Dahinter stecke die venezolanische Rundfunkbehörde Conatel. Bei der Deutschen Welle ist man darüber gar nicht begeistert: DW-Intendant Peter Limbourg fordert die Behörden auf, den Sender wieder einzuspeisen.