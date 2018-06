Deutsche Welle: "kritsich, wo nötig und konstruktiv, wo möglich"

Über 65 Jahre Deutsche Welle aber noch lang kein Gefühl von Rentnerdasein? Intendant Peter Limbourg erklärt in einem Interview, warum man sich in der Medienanstalt gar nicht alt fühlt und wieso die BBC kein Konkurrent ist.



Die Deutsche Welle feierte kürzlich 65. Geburtstag. In einem Interview steht Intendant Peter Limbourg deshalb "turi2.tv" Rede und Antwort. In diesem beteuert er, dass der Sender keines Falls ein alter Hase ist: "Wir fühlen uns nicht alt, sondern frisch und munter", beteuert Limbourg. Das liege unter anderem daran, dass man sich stetig weiter entwickele. "Von unseren Mitarbeitern wird Veränderung gelebt", erklärt er. Schließlich müsse man ständig auf Märkte, Nutzer und Digitalisierung reagieren.