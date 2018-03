Deutsche Welle plant türkischen Kanal

Der deutsche Auslandssender will sein Sprachangebot ausbauen. Deutsche-Welle-Intendant Peter Limbourg hat jetzt Pläne für einen türkischsprachigen TV-Kanal im Kultur- und Medienausschuss des Bundestags vorgestellt.



Wie Limbourg dem Ausschuss offenbarte, will die Deutsche Welle eine weitere Variante des Auslands-Kanals aufbauen. Die bisherige Struktur aus deutschen, englischen, spanischen und arabischen Programmen soll um eine türkische Version ergänzt werden. Einziges Hindernis ist wie so oft das zur Verfügung stehende Budget.