Deutsche Welle setzt für Afrika-Programme auf Facebook

Die Deutsche Welle hat den täglichen Regelbetrieb auf "Facebook Live Audio" gestartet. Im Gegensatz zu Video-Streams bietet das einige Vorteile.



Mit der Bundestagswahl startete die Deutsche Welle ihr Afrika-Programm auf "Facebook Live Audio". Es ist aktuell in den Sprachen Englisch, Französisch, Haussa und Kisuaheli zu hören. Die Deutsche Welle ist auf dem Kontinent seit mehr als 50 Jahren präsent.