Deutsche Welle startet Nachrichtenportal für Flüchtlinge

Die Flüchtlingswelle brandet weiter ungebrochen über Europa hinweg. Um den Neuankömmlingen ein realistisches Bild von den Gegebenheiten und Möglichkeiten zu bieten, hat die Deutsche Welle gemeinsam mit europäischen Partnern ein Nachrichtenportal aus der Taufe gehoben.



Die Deutsche Welle (DW) hat mit Partnern aus Frankreich und Italien ein Nachrichtenportal für Menschen auf der Flucht gestartet. "Wir wollen die falschen Geschichten der Schlepper und Menschenhändler entlarven", sagte DW-Programmdirektorin Gerda Meuer am Donnerstag in Paris.