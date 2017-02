Deutsche Welle startet neues Programm mit Kulturschwerpunkt

Um sich auf dem internationalen Parkett gegenüber BBC und CNN zu behaupten, stattet die Deutsche Welle ihr deutschsprachiges TV-Programm mit dem Schwerpunkt auf Kultur aus.



Nach der Reichweite stehen bei der Deutschen Welle (DW) nun Veränderungen beim Inhalt an. Der deutsche Auslandssender richtet sein Programm neu aus und macht Kultur zu einem neuen Schwerpunkt, wie der Sender am Sonntag in Bonn mitteilte. Aber auch Themen aus Politik, Wirtschaft, Sport und Wissenschaft werden in dem Programm behandelt, mit dem sich die Deutsche Welle gegenüber der internationalen Konkurrenz von BBC und CNN behaupten will.

Zu den Kultur-Highlights gehören die Eigenproduktionen "popXport", "Kultur.21" und "euromaxx - Leben und Kultur in Europa", außerdem werden Formate von ARD, ZDF, ORF und SRF zugeliefert. Neu im Programm läuft das Nachrichtenmagazin "Der Tag". In der einstündigen Sendung sollen aktuelle Themen mit Tiefgang betrachtet werden, Erklärung und Einordnung steht dabei im Vordergrund. "Und dazu nutzen wir alle Realitäten des Journalismus", macht DW-Chefredakteur Alexander Kudascheff deutlich. "Das heißt auch die Sozialen Medien."



Das neue deutschsprachige Programm, das am heutigen Montag auf Sendung geht, wird über Satellit verbreitet und richtet sich an Zuschauer in Osteuropa, Asien und Ozeanien sowie Nord- und Südamerika. Zudem wird es von über 250 Partnern aus aller Welt übernommen. Im Internet stellt die Deutsche Welle einen Livestream sowie Sendungen zum Abruf bereit.