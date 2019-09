Deutsche Welle und France Média Monde vertiefen Zusammenarbeit

Deutsche Welle (DW) Intendant Peter Limbourg und Marie-Christine Saragosse, CEO und Vorsitzende von France Médias Monde (FMM) haben in Bonn in der DW-Zentrale die Stärkung der redaktionellen Zusammenarbeit bei europäischen Medienprojekten vereinbart.



FMM ist die Dachorganisation der französischen Auslandsmedien France 24, Radio France Internationale (RFI) und Radio Monte Carlo Doualiya (MCD).