Deutsche Welle zählt weltweit 162 Millionen Nutzer

2018 erreichte jede Woche die Deutsche Welle mit ihren TV-, Radio- und Digitalangeboten 162 Millionen Menschen. Tendenz: steigend.



Peter Limbourg, der Intendant der Deutschen Welle, kann sich entspannt zurück lehnen. Denn der Blick auf die Nutzerzahlen in diesem Jahr lohnt sich durchaus: Die TV-, Radio- und Digitalangebote erreichen 162 Millionen regelmäßige Nutzer weltweit.