Deutsche Welle zeichnet iranischen Politologen aus

Die Deutsche Welle verleiht den Freedom of Speech Award an den iranischen Politologen Sadegh Zibakalam. Der Preis wird seit 2015 verliehen.



Der Politikwissenschaftler an der Universität Teheran sei "zu einem prominenten Vertreter der kritischen Zivilgesellschaft" geworden, teilte der Sender am Donnerstag mit. "Wiederholt setzte er sich mit Hardlinern des Regimes auseinander und nahm öffentlich Stellung zu sensiblen innen- und außenpolitischen Themen, beispielsweise zum Nuklearprogramm Teherans."