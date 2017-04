Deutsche eSports-Elite in EA Sports FIFA 17 bei Sport1

Am kommenden Wochenende findet das Saisonfinale der TAG Heuer Virtuelle Bundesliga in Dortmund statt. Die besten FIFA-Spieler aus Deutschland treten gegeneinander an und SPORT1 ist mittendrin.



Freunde des eSports dürfen sich am Osterwochenende auf das Finale die TAG Heuer Virtuelle Bundesliga (VBL) freuen. Sie ist offizieller Wettbewerb der DFL Deutsche Fußball-Liga. Duelliert wird sich in EA Sports FIFA 17. An der fünften Ausgabe des hochklassigen eSports-Wettbewerbs nahmen im Vorfeld über 200.000 Spieler über eine Online-Qualifikation teil. Danach qualifizierten sich in mehreren Live-Events die 20 besten FIFA-Spieler Deutschlands. Am kommenden Wochenende kämpfen sie im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund um die VBL-Meisterschaft und 15.000 Euro Preisgeld.