Deutsche erzielen Konsumrekord vor Bildschirmen, Radios und Co.

Wir verbringen immer mehr Zeit mit Audio- und audiovisuellen Medieninhalten. Wie aus der neusten Mediennutzungsanalyse hervor geht, verbringen Deutsche durchschnittlich neuen stunden vor Bildschirmen, Radios und Co.



Radio und Fernsehen sind weiterhin die Renner unter den Konsumgeräten der Deutschen. Aber auch die Nutzung von Audio- und audiovisuellen Medieninhalten über das Internet legt weiter zu. Dies besagt die aktuelle Vaunet-Mediennutzungsanalyse. Demnach konsumieren Deutsche über neun Stunden täglich audiovisuelle Medien.