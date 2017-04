Deutsche geben 409 Millionen Euro für Spiele-Apps aus

Wie der BIU (Bundesverband Interaktive Unterhaltungssoftware e.V.) mitteilt, wuchs in 2016 der Umsatz für Spiele-Apps auf 409 Millionen Euro an. Das sind 30 Prozent mehr als im Vorjahr. Hingegen schrumpfte der Markt für Spielkonsolen und Peripherie



"Spiele-Apps bleiben einer der stärksten Wachstumsmotoren für den deutschen Games-Markt und eine der beliebtesten Anwendungen auf Smartphones und Tablets in Deutschland", sagt Felix Falk, der BIU-Geschäftsführer und führt weiter aus: "Das vielfältige und jederzeit erreichbare Angebot an Spiele-Apps hat Millionen Menschen in Deutschland zu begeisterten Spielern gemacht."