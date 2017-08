Deutsche gehen wieder öfter ins Kino

Die deutschen Kinos zählen nach den rückläufigen Besucherzahlen im Vorjahr wieder mehr Zuschauer. Im ersten Halbjahr 2017 sei die Besucherzahl im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres deutlich angestiegen.



Bei 60,2 Millionen verkauften Tickets sahen im ersten Halbjahr 2,8 Millionen mehr Besucher (4,9 Prozent) einen Film im Kino als im Vorjahreszeitraum, teilte die Filmförderungsanstalt am Mittwoch in Berlin mit. Deutsche Filme haben laut FFA von der positiven Entwicklung auf dem Kinomarkt aber nicht profitiert. Mit 10,5 Millionen Besuchern (Vorjahr 15,5 Millionen) sei der deutsche Marktanteil im gleichen Zeitraum auf 18,0 Prozent (26,7 Prozent) gesunken.