Deutsche halten sich beim Konsum von Onlinevideos zurück

22 Minuten täglich schaut der Durchschnittsdeutsche Onlinevideos. Was erstmal viel klingt, erscheint im Vergleich zu anderen Nationen eher gering.



Bis 2020 soll der Deutsche bei einem Onlinevideo-Konsum von 28 Minuten liegen. Momentan schauen wir 22 Minuten auf die bewegten Bilder im Netz. Laut dem veröffentlichten Bericht Online-Video-Forecasts 2018 von Zenith ist das erstaunlich wenig.