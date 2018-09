Deutsche hassen laute Video-Werbung

Die Deutschen lieben ihr Smartphone und sie lieben es, damit Videos zu schauen. Aber sie hassen es, wenn auf einer Webseite völlig überraschend ein Werbe-Clip mit voller Lautstärke startet.



Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie von Teads. 52,7 Prozent der Befragten hassen es, wenn plötzlich laute Video-Werbung startet. Unter den 16- bis 24-Jährigen fühlen sich sogar bei 66,4 Prozent stark gestört.