Deutsche streamen Videos am Liebsten im Urlaub und im Bett

Das Meinungsforschungsinstituts Forsa hat im Auftrag der Firma Gigaset eine Studie erstellt, indem sie das Streamingverhalten der Deutschen auf ihren Smartphones untersucht hat.



Im Ergebnis der Studie haben bereits mehr als die Hälfte der Befragten Videos mit dem Smartphone im Urlaub gestreamt. Das Wegfallen der Roaming-Gebühren und die Möglichkeit der Speicherung auf dem mobilen Endgerät dürften zur Beliebtheit beigetragen haben.