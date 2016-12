Deutsche surfen am liebsten mit Smartphone im Netz

Das Internet ist schon lange nicht mehr aus der Lebenswelt der Menschen wegzudenken, sondern längst fester Bestandteil des Alltags geworden. Am liebsten gehen die Deutschen dabei mit dem Smartphone online.



Die Menschen in Deutschland gehen inzwischen am liebsten mit Smartphones ins Internet. Von den rund 62 Millionen Internetnutzern nehmen 81 Prozent ihr Smartphone oder Handy, um sich mit dem weltweiten Netz zu verbinden, wie das Statistische Bundesamt für das erste Quartal 2016 ermittelt hat. Laptops (69 Prozent) und Desktop-Computer (65 Prozent) sind auf die folgenden Plätze verdrängt.