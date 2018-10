Deutsche wollen die Kontrolle über ihr Auto nicht verlieren

Die Deutschen wollen ihr Lieblingsspielzeug nicht alleine auf die Reise schicken. Die große Mehrheit hat starke Vorbehalte bezüglich des (voll-) autonomen Fahrens. Das macht sie aber nicht zu Gegnern neuer Technologien.



Jedes andere Ergebnis hätte einen auch verwundern müssen. Die Deutschen zeigen sich nach einer repräsentativen Studie der gfu zum Thema "Technologien im Auto" wenig bereit das Lenkrad ihres Lieblingsspielzeuges vollständig aus der Hand zu geben. Während nur 13 Prozent die Vorstellung einer Autofahrt per Zieleingabe erstrebenswert finden, lehnen ganze 48 Prozent der Befragten autonome Fahrten ab. Dabei gibt es allerdings große Unterschiede zwischen den Altersgruppen. So beurteilt die Altersgruppe der 16 bis 39-jährigen das autonome Fahren mit 19 Prozent Zustimmung deutlich positiver.