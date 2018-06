Deutschen TV-Sender investieren mehr als Netflix ins Programm

Nach Angaben der Gattungsmarketinginitiative Screenforce stecken die deutschen TV-Sender jährlich rund 8 Milliarden Euro ins Programm. Im Vergleich investiert Netflix jährlich weltweit rund 6,8 Milliarden Euro in Inhalte.



In einem Interview mit "Horizont" sagt Martin Krapf, Geschäftsführer der Gattungsmarketinginitiative Screenforce, dass der Streaming-Dienst ist in fast 200 Ländern empfangbar ist und somit die Investitionen von Netflix pro Land um ein Vielfaches unter dem liegen, was nationale TV-Sender in neue Formate investieren.