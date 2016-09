"Deutscher Comedypreis"nominiert Erdogan-Satire

Die Verleihung des „Deutschen Comedypreis“ wird dieses Jahr zum ersten Mal von Max Giermann moderiert. Er übernimmt die Nachfolge von Carolin Kebekus. Auch die Nominierten für den Preis stehen schon fest, darunter auch die "extra 3"-Satire-Sendung über den türkischen Präsidenten Erdogan sowie das "Neo Magazin Royale".



Der "Deutsche Comedypreis" wird dieses Jahr von einem neuen Moderator präsentiert. Die Preisverleihung moderieren wird der Schauspieler und Comedian Max Giermann. Damit löst er Carolin Kebekus ab, die die Veranstaltung zwei Jahre in Folge präsentierte. RTL zeichnet die Verleihung der Preise am 25. Oktober im Kölner Coloneum auf. Gezeigt wird die Show dann am 28. Oktober um 22.15 Uhr. Wer dann einen der zwölf Preise verliehen bekommt, ist noch geheim. Nur die Nominierungen sind schon bekannt.