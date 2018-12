Deutscher Entwicklerpreis für Spiel um postapokalyptische Reise

Er gilt als einer der wichtigsten Preise der Computerspiel-Branche in Deutschland. Auf einer festlichen Gala wurden Studios nun wieder in Köln mit dem Deutschen Entwicklerpreis für herausragende Leistungen geehrt.



Eine poetische Reise durch die Postapokalypse ist bei der Verleihung des Deutschen Entwicklerpreises als bestes Spiel ausgezeichnet worden. Die Entwickler-Schmiede Okomotive mit Sitz in Zürich überzeugte die Jury mit "FAR: Lone Sails", das den Spieler in einem fantastischen Gefährt auf die Reise durch eine Landschaft auf dem Grund eines ausgetrockneten Meeres schickt. Das erst im vergangenen Jahr gegründete Studio Okomotive erhielt für sein erstes Werk auch den Preis für das beste Game-Design.