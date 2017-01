Deutscher Fernsehpreis 2017: Dieses Stars sind nominiert

Am 2. Februar wird in Düsseldorf wieder der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Die Nominierten für die begehrten Auszeichnungen stehen schon fest. Auch ZDF-Satiriker Jan Böhmermann wurde für sein "Neo Magazin Royale" erneut nominiert.



Wenn am 2. Februar in der Düsseldorfer Rheinterrasse wieder der Deutsche Fernsehpreis die besten Produktionen und Einzelleistungen ehrt, ist Spannung bei Stars und Produktionsteams angesagt. Wer die Trophäen erhält, entscheidet die Jury nämlich erst am Tag der Verleihung. Die Nominierten stehen aber bereits fest.