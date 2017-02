Deutscher Fernsehpreis: Highlights beim ZDF

Der Deutsche Fernsehpreis 2017 wird so manch einen großartigen Moment bereithalten. Die Highlights von der Preisverleihung gibt es in einem Special beim ZDF zu sehen.



Am Donnerstag wird erneut der Deutsche Fernsehpreis verliehen. Highlights gibt es gewiss auch in diesem Jahr wieder genug. Noch am selben Abend fasst das ZDF eben jene Highlights ab 23.15 Uhr in einem "Leute heute spezial" zusammen. Hierfür steht - wie gewohnt - "Leute heute"-Moderatorin Karen Webb vor der Kamera, die dem Zuschauer Impressionen vom roten Teppich ebenso präsentiert, wie Interviews mit den geladenen Gästen und den frisch gekürten Preisträgern.