Deutscher Fernsehpreis kehrt als Samstagabendshow zurück

Der Deutsche Fernsehpreis – jener, den Marcel Reich-Ranicki seinerzeit nicht haben wollte – soll nächstes Jahr als große Samstagabendshow auf den TV-Bildschirm zurückkehren.



Die 21. Verleihung werde am 6. Juni 2020 live um 20.15 Uhr von RTL aus Köln übertragen werden, teilte das Sekretariat des Preises am Dienstag in Köln mit. Als federführender Sender richte RTL den Preis neu aus. In den vergangenen Jahren hatte die Gala eher ein Schattendasein geführt.

Wie früher soll die Show wieder im Kölner Coloneum stattfinden, einem Studiozentrum im wenig glamourösen Stadtteil Ossendorf. Eine Sprecherin betonte jedoch, dass das Konzept völlig neu sein werde. Die Preisverleihung werde eine "große dynamische, emotionsgeladene Inszenierung" werden und als solche nicht mit den früheren Veranstaltungen vergleichbar sein.



Genaueres werde RTL zu gegebener Zeit mitteilen. Der Deutsche Fernsehpreis wird seit 1999 von den großen TV-Anbietern vergeben - Stifter sind die Intendanten und Geschäftsführer von ARD, ZDF, RTL und Sat.1.