Deutscher Fernsehpreis kehrt ins Fernsehen zurück

Nach einem Jahr TV-Pause kehrt der Deutsche Fernsehpreis 2017 auf die Bildschirme zurück. Das federführende ZDF wird die Gala aus Düsseldorf zumindest in Ausschnitten in einer Spezialsendung präsentieren.



Wenn sich am 2. Februar 2017 die deutsche TV-Branche beim Deutschen Fernsehpreis wieder einmal selbst feiert, wird der geneigte Zuschauer dieses Mal nicht komplett in die Röhre schauen. Denn im Gegensatz zu 2016, als die Veranstaltung nach einem Jahr Pause ohne TV-Übertragung stattfand, wird der Fernsehpreis in zwei Monaten auch im Fernsehen zu sehen sein. Eine Live-Übertragung wie zu den Blützeiten der Gala ist allerdings nicht geplant, doch wie das ZDF am Dienstag ankündigte, wird es immerhin eine Zusammenfassung der Höhepunkte geben.