Deutscher Filmpreis: "3 Tage in Quiberon" holt sieben Lolas

Lola-Gala in Berlin: Eine filmische Erinnerung an die legendäre Romy Schneider räumt die meisten Preise ab. Riesenjubel gibt es beim Deutschen Filmpreis auch bei den Machern und Schauspielern von "Fack ju Göhte 3".



Das Drama "3 Tage in Quiberon" ist der große Sieger beim Deutschen Filmpreis. Die Romy-Schneider-Biografie von Emily Atef erhielt am Freitagabend in Berlin die Goldene Lola als bester Film sowie sechs weitere Trophäen. Silber ging an das NSU-Drama "Aus dem Nichts" von Fatih Akin, das bereits den Golden Globe gewonnen hatte. Mit Bronze wurde "Western" ausgezeichnet, ein Film von Valeska Grisebach über deutsche Bauarbeiter in Bulgarien.



Als beste Schauspielerin wurde Marie Bäumer (48) für ihre Darstellung der Romy Schneider (1938-1982) geehrt. Die Lola als bester Schauspieler erhielt Franz Rogowski. Der 32-Jährige wurde für seine Rolle in der Liebesgeschichte "In den Gängen" geehrt. In dem Film von Thomas Stuber spielt er einen jungen Angestellten in einem Großmarkt, der sich in eine Kollegin verliebt.