Deutscher Filmpreis: Fünf ZDF-Kino-Produktionen nominiert

Am Donnerstag wurden die Nominierungen für den Deutschen Filmpreis 2017 verkündet. Für fünf ZDF-Koproduktionen gab es dabei Nominierungen. Gleich in vier Kategorien wurde der Spielfilm "24 Wochen" nominiert.



Das ZDF kann sich freuen, gleich fünf seiner Produktionen sind für den Deutschen Filmpreis 2017 nominiert wurden, wie gestern bekannt wurde. Fernsehfilmchef Reinhold Elschot dazu: "Wir freuen uns sehr, dass sehr unterschiedliche Kino-Koproduktionen des ZDF – vom gewagten Drama über die Bewältigung der Vergangenheit bis hin zum family-entertainment – in verschiedenen Kategorien nominiert wurden. Das ZDF ist und bleibt ein starker Partner der Filmwirtschaft."