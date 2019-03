Deutscher Gaming-Markt klar auf Wachstumskurs

Gaming bleibt im Trend. Milliardenschwere Umsätze und ein beinahe zweistelliges Wachstum sorgten 2018 im Gaming-Markt in Deutschland für rosige Zeiten.



Die Gaming-Branche ist auf dem aufsteigenden Ast. Das sagt zumindest game, der Verband der deutschen Video- und Computer-Spiel-Unternehmen, der nun die Zahlen für das vergangene Jahr veröffentlicht hat. Demnach konnte der deutsche Markt 2018 mit einem Volumen von rund 4,4 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr 9 Prozent mehr umsetzen.