Deutscher Hörfilmpreis würdigt Barrierefreiheit im NDR und MDR

Weil eine Folge der "Sesamstraße" in Sachen Barrierefreiheit in eine Vorreiterrolle schlüpft, bekommt das NDR-Format den Deutschen Hörfilmpreis verliehen. Und auch der MDR hat Grund zur Freude. Der Sender erhält zum zweiten Mal in Folge die Auszeichnung.



Auf diese Folge der "Sesamstraße" ist man beim NDR sicherlich besonders stolz: Immerhin bekommt die Episode, in der sich alles um das neu eröffnete Restaurant von Elmo, Grobi und dem Krümelmonster dreht, den Deutschen Hörfilmpreis 2019 in der Kategorie Kinder- und Jugendfilm verliehen.