Deutscher Ökostrom könnte Strombedarf von Netflix & Co. decken

Beim Internet-Streaming anfallende Datenmengen von Plattformen wie Netflix, Amazon Prime, Youtube & Co. machen bereits mehr als die Hälfte des Datenvolumens im Internet aus. Die Streaming-Plattformen verbrauchen aktuell bis zu 200 Milliarden kWh Strom pro Jahr.



Die Energie verbrauchen vor allem die Server in den Rechenzentren, auf denen die Inhalte gespeichert sind. Doch wie viel Energie benötigt das Streamen von Filmen, Serien und Videos wirklich?



"Weltweit dürften fürs Streamen bereits rund 200 Milliarden Kilowattstunden (kWh) Strom pro Jahr anfallen, Tendenz steigend", erklärt Victoria Ossadnik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Eon Energie Deutschland. "Um diesen Energiebedarf zu decken, wären umgerechnet alle deutschen Wind-, Solar-, Wasserkraft- und Biomasseanlagen nötig, die 2018 eine ähnliche Strommenge erzeugt haben." Zum Vergleich: Die Energie könnte sämtliche Privathaushalte in Deutschland, Italien und Polen zusammen für ein Jahr versorgen.