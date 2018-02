Deutscher Radiopreis wird Anfang September verliehen

Schon beinahe traditionell werden im Spätsommer in Hamburg die besten Radiomacher Deutschlands gekürt. In diesem Jahr findet der Deutsche Radiopreis das insgesamt neunte Mal statt.



Roter Teppich für das Radio: Am Donnerstag, den 6. September, wird der Deutsche Radiopreis bereits zum neunten Mal in Hamburg verliehen. Dies haben Stifter und Kooperationspartner des Wettbewerbs jetzt entschieden. Die festliche Gala findet in diesem Jahr wieder mitten im Hamburger Hafen statt - allerdings eine Nummer kleiner. Anstatt wie noch letztes Jahr in der Elbphilharmonie wird der Preis dieses Jahr im Schuppen 52 verliehen.