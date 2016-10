Deutscher Radiopreises 2016 - die Preisträger

Die Gewinner des Deutschen Radiopreises 2016 stehen fest. Moderiert wurde die Verleihungsgala von Barbara Schöneberger. Der Sonderpreis des Abends ging an den Stargast aus England.



Am Donnerstagabend wurden der Deutsche Radiopreis vergeben. In Hamburg wurden bei einer Gala Radiomacher und Hörfunkproduktionen in elf Kategorien ausgezeichnet. Insgesamt gab es 360 Einreichungen von 133 Programmen. Der Sonderpreis des Radiopreis-Beirates ging aber nicht an einen Radiomacher, sondern an Stargast Sting.