Deutscher Richterbund: "Fake-News" lassen sich nicht verbieten

Trotz aller Diskussionen um "Fake News" erwartet der Deutsche Richterbund kurzfristig keine Erfolg versprechenden Gesetzesänderungen. Das sagte der Geschäftsführer des Bundes der ARD.



Fake-News lassen sich nicht so einfach verbieten. Den Standpunkt vertritt zumindest der Deutsche Richterbund. Im Interview mit dem ARD-Politikmagazin Kontraste erklärte Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn: "Ich bin immer skeptisch, wenn man ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl sagt, wir machen den ganz großen Wurf. Daran glaube ich nicht. Und nach den Informationen, die wir haben, wird da auch kein großer Wurf mehr kommen, der nun allumfassend Fake News in den Griff kriegt."