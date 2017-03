Deutsches Duell in Handball-Champions-League exklusiv bei Sky

Die Handball-Champions-League hat im Achtelfinale eine echten Leckerbissen für deutsche Fans zu bieten. Sky Sport 1 HD überträgt das Rückspiel zwischen den Rhein-Neckar Löwen und THW Kiel exklusiv live.



Große Spannung verspricht die zweite Auflage des deutschen Duells in der EHF Champions League zwischen den Handball-Top-Teams der Rhein-Neckar Löwen und dem THW Kiel. Das Hinspiel gewann der deutsche Meister aus Mannheim knapp mit einem Tor Vorsprung beim Rivalen. Das Rückspiel steigt am Donnerstag um 18.30 Uhr live auf Sky Sport 1 HD.