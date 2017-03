Deutsches Europa-League-Duell live bei Sky und Sport1

Schon vor dem Achtelfinale der Europa League steht fest: Ein deutscher Vertreter wird in die nächste Runde einziehen. Das deutsche Duell zwischen Mönchengladbach und Schalke zeigen Sky und Sport1 live.



Mit Bayern München und Borussia Dortmund stehen bereits zwei Teams im Viertelfinale der europäischen Wettbewerbe, auch in der Europa League wird dank der Auslosung ein Team sicher in die Runde der letzten Acht einziehen. Das Bundesliga-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Mönchengladbach wird am Donnerstag live im Pay- und Free-TV zu sehen sein.