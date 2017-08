Deutsches Farbfernsehen wird 50 - BR und ARD-alpha feiern

Das Farbfernsehen wird 50 Jahre alt, Grund genug für eine besondere Themennacht mit "Was bin ich" und Carolin Reibers Comeback als TV-Ansagerin.



Ja, bis vor 50 Jahren erstrahlte der Fernsehbildschirm in nur zwei Farben: Schwarz und Weiß und den Stufen dazwischen. Dann kam das Farbfernsehen und machte zwar nicht alles besser, aber alles bunter. Das wollen ARD-alpha und der BR kräftig feiern. Dazu holt der Bayerische Rundfunk eine echte Programmperle aus dem Archiv.