Deutsches TV-Geschäft treibt Umsatz der RTL Group weiter an

Das deutsche Fernsehgeschäft bleibt der große Antreiber des Medienkonzerns RTL Group.



Die Bertelsmann-Tochter steigerte 2017 den Umsatz im Vorjahresvergleich um 2,2 Prozent auf 6,37 Milliarden Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) stieg um 3,8 Prozent auf 1,46 Millionen Euro. Unterm Strich steht ein Gewinn für die Aktionäre von 739 Millionen Euro. Das ist ein Plus im Vergleich zum Vorjahr um 2,6 Prozent, wie Europas größte werbefinanzierte Sendergruppe am Mittwoch in Luxemburg mitteilte.