Deutsches Walking Dead? ZDF dreht Zombie-Film in Thüringen

Noch bis Anfang September wird in Thüringen ein Zombiefilm mit dem Arbeitstitel "Endzeit" gedreht.



Regie führt Carolina Hellsgard nach einem Drehbuch von Olivia Vieweg, wie das ZDF am Donnerstag mitteilte. Bei der ZDF/Arte-Koproduktion geht es um die 22-jährige Vivi (Gro Swantje Kohlhof) und die 26-jährige Eva (Maja Lehrer), die gegen Zombies kämpfen müssen. Die Untoten beherrschen bereits seit zwei Jahren die Erde.