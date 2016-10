"Deutschland 83" wird auf Amazon fortgesetzt

Mit "Deutschland 83" wollte RTL an den Erfolg großer US-Serien anknüpfen. Jetzt überlässt der Sender das Format Amazon. Zwei weitere Staffeln sollen folgen.



Eigentlich war die Serie "Deutschland 83" für RTL ein riesiger Erfolg: Die Serie gewann den Grimme-Preis, wurde in mehr als 50 Sendegebiete verkauft und hatte in Großbritannien und den USA hervorragende Quoten. Nur hierzulande bliebt die Einschaltquote weit unter den Erwartungen zurück.