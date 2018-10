"Deutschland 86" startet bei Amazon Prime

Für RTL verlief die Spionageserie "Deutschland 83" nach Quoten enttäuschend - weltweit stieß die Produktion jedoch auf Anerkennung. Daher bringt Amazon Prime Video an diesem Freitag den Nachfolger "Deutschland 86".



Preisgekrönt, von der Kritik hochgelobt und in mehr als 110 Ländern zu sehen: "Deutschland 83" war ein internationaler Erfolg. In ihrem Entstehungsland erzielte die deutsch-deutsche Spionageserie mit Jonas Nay und Maria Schrader allerdings nur eine enttäuschende Zuschauerquote, als sie im Herbst 2015 bei RTL lief.



Die zweite Staffel mit dem Titel "Deutschland 86" ist zum Streamingdienst Amazon Prime Video gewandert, wo sie von diesem Freitag an abrufbar ist. RTL hält jedoch weiter die Rechte an der Free-TV-Erstausstrahlung des spannenden Kalten-Krieg-Thrillers.