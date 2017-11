Deutschland-Premiere: Unser erstes Netflix-Original heißt "Dark"

Der Zehnteiler "Dark" ist die erste Eigenproduktion von Netflix in und aus Deutschland. Die Mystery-Serie soll mit Sciencefiction- und Thriller-Elementen zum weltweiten Erfolgsgarant werden.



Ab 1.Dezember können sich alle Netflix-Nutzer ein Bild von "Dark" vom ersten deutschen Netflix-Original machen. Die zehnteilige Mystery-Serie spielt in einer deutschen Kleinstadt mal im Jahr 2019, aber auch 1956 und 1986.