Deutschland - Russland live bei RTL und TV Now

Ob die DFB-Elf dem Katastrophenjahr 2018 noch eine positive Wendung verleihen kann, scheint derzeit fraglich. Vor dem Nations-League-Abstiegsduell gegen Holland, läuft auf RTL die Testspiel-Generalprobe.



Am morgigen Donnerstag, 15. November, wird RTL ab 20.15 Uhr das Testspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Russland zeigen. Wer nicht übers TV-Gerät zuschalten kann, wird bei tvnow.de und der gleichnamigen App des Privatsenders bedient. Darüber hinaus wird das Spiel auch via HDplus bei RTL UHD gezeigt (DIGITAL FERNSEHEN berichtete)