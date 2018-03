"Deutschland Tour" live bei ARD und ZDF

Nach zehn Jahren können sich die Radsport-Fans vom 23. bis 26. August wieder auf eine Rundfahrt mit vier Stationen in Südwestdeutschland live im Free-TV freuen.



2018 gibt es eine Neuauflage des Radsportklassikers "Deutschland Tour". Das Erste, die Dritten Programme der ARD und das ZDF werden die vier Etappen live übertragen.