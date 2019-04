"Deutschland Tour" radelt 2019 auf ARD und ZDF

Es geht wieder rund auf ARD und ZDF. Vom 29. August bis 1. September 2019 wird die "Deutschland Tour" der Radprofis live auf beiden Sendern übertragen.



Für die vier Etappen der Deutschland-Rundfahrt für Radprofis schlossen beiden Sender über die Sportrechteagentur SportA eine entsprechende Vereinbarung mit der Amaury Sport Organisation (ASO) ab.