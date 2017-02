Deutschland beliebtestes Ziel für Spam-Mails

Täglich erreichen Computernutzer zahllose unerwünschte E-Mails, besonders beliebt waren im vergangenen Jahr dabei deutsche Computer. Dies ergab zumindest eine Erhebung des russischen Anti-Viren-Anbieters Kaspersky.



Computernutzer in Deutschland sind 2016 wie schon im Vorjahr Hauptziel von gefährlichen E-Mails gewesen. Laut dem russischen Anti-Virus-Riesen Kaspersky Lab war jede siebte schädliche Spam-Mail, knapp 14 Prozent, an deutsche Kunden des IT-Sicherheitsunternehmen gerichtet. Über Links oder Anhänge in solchen Mails kann sich Schadsoftware wie Trojaner auf Rechnern einnisten.