Deutschland gegen Nordirland heute live im Free-TV

Am sechsten Spieltag der EM-Qualifikation ist die deutsche Nationalmannschaft in Nordirland zu Gast. Die Partie wird in voller Länge im Free-TV zu sehen sein.



Im Rahmen der Qualifikation für die anstehende Europameisterschaft trifft die deutsche Nationalmannschaft am heutigen Montag um 20.45 Uhr auf Nordirland. Meldungen zu diesem Thema

Heute: Borussia Dortmund zum "Retterspiel" bei Energie Cottbus

So läuft der zweite Spieltag der Fußballbundesliga auf Sky

Arjen Robben heute zu Gast bei "Sky90"

Ab 20.15 Uhr kann das Spiel samt Vorberichterstattung live bei RTL im Free-TV verfolgt werden. Gleichzeitig bietet der hauseigene Streamingdienst TVNOW das Spiel im Live-Stream an. Allerdings ist hierfür ein Premium-Account notwendig. Zusätzlich gibt es im Anschluss Analysen, Highlights und das gesamte Spiel in der Wiederholung zu sehen.

Nach der bitteren 2:4-Nierderlage gegen die Niederlande muss Bundestrainer Joachim Löw neben Leroy Sané, Julian Draxler und Kevin Volland nun zudem auf Ilkay Gündogan (grippaler Infekt) und Nico Schulz (Bänderverletzung) verzichten. Nachrücken konnte dafür der Freiburger Luca Waldschmidt, der bislang weiterhin auf sein Debüt in der A-Nationalmannschaft wartet.

Bis dato trafen Deutschland und Nordirland insgesamt 17 Mal aufeinander. Die Bilanz spricht dabei klar für die Deutschen. 11 Mal konnten sie das Spiel für sich entscheiden und hatten lediglich zweimal das Nachsehen. Viermal gab es entsprechend keinen Sieger. Bei der letzten Begegnung am 05. Oktober 2017 im konnte sich Deutschland unter Joachim Löw mit 3:1 durchsetzen.