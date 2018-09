Deutschland gegen Peru in Ultra HD

Das Länderspiel am Wochenende zwischen Deutschland und Peru zeigt RTL erstmalig auch in UHD.



Der Ball rollt am Sonntagabend bei RTL ab 20.45 Uhr. Für die Deutschen ist das Spiel neben dem Duell in der Nations League gegen Frankreich an diesem Donnerstagabend (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) die Chance, die enttäuschende WM endgültig hinter sich zu lassen. Das dürfte beim Aufeinandertreffen mit dem Weltmeister jedoch ungleich schwerer werden und in UHD wird das heutige Spiel auch nicht gezeigt.