Deutschland holt bei Internet-Geschwindigkeit auf

Peu à peu kommt man hierzulande bei der Internet-Geschwindigkeit voran. Das ergibt die Studie "State of the Internet" von Akamai Technologies. Im vierten Quartal verbesserte sich Deutschland um einen Platz im Ranking.



Laut dem Bericht lag die durchschnittliche Geschwindigkeit zwischen Oktober und Dezember 2016 bei 14,6 MBit/s. Damit ist Deutschland im weltweiten Vergleich lediglich auf Platz 25, konnte sich jedoch im Vergleich zum dritten Quartal 2016 verbessern.