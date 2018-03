Deutschland ist weiter im Eishockeyfieber

Der Viertelfinal-Auftakt der DEL-Playoffs bescherte Sport1 neue Rekordquoten. Die Partie der Thomas Sabo Ice Tigers und den Kölner Haien verfolgten im Schnitt 420.000 Zuschauer ab drei Jahren.



In der Spitze sahen 590.000 Zuschauer mit einem Marktanteil von 1,4 Prozent im Free-TV das Spiel. In der Zielgruppe der Männer zwischen 14 und 59 Jahren verfolgten 250.000 Zuschauer den 4:1-Sieg der Haie über Nürnberg mit insgesamt sechs deutschen Eishockey-Nationalspielern, die bei Olympia sensationell die Silbermedaille gewannen.